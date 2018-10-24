БАНГКОК, 24 окт – РИА Новости. Водитель такси, внезапно загоревшегося в центре Бангкока, пожаловался на пассажира за то, что тот не оплатил проезд, сообщает интернет-версия газеты Nation.
Пожарным понадобилось 15 минут, чтобы погасить огонь, однако автомобиль, заправленный природным газом, успел за это время полностью выгореть.
После того как пожар потушили, водитель попытался подать заявление на пассажира, который спасся вместе с ним, но не заплатил за проезд и покинул место происшествия. Стражи порядка заявление не приняли, сообщает издание.