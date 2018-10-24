В Бангкоке таксист потребовал плату за проезд в горящей машине, пишут СМИ

БАНГКОК, 24 окт – РИА Новости. Водитель такси, внезапно загоревшегося в центре Бангкока, пожаловался на пассажира за то, что тот не оплатил проезд, сообщает интернет-версия газеты Nation.

Такси загорелось ночью посреди улицы в центральном бангкокском районе Патхумван. Когда автомобиль проезжал по мосту через канал, водитель заметил пламя, вырывавшееся из-под капота. Переехав мост, он свернул в первый же переулок и остановил машину. И ему самому, и пассажиру удалось выскочить, прежде чем пламя охватило автомобиль целиком.

Пожарным понадобилось 15 минут, чтобы погасить огонь, однако автомобиль, заправленный природным газом, успел за это время полностью выгореть.

После того как пожар потушили, водитель попытался подать заявление на пассажира, который спасся вместе с ним, но не заплатил за проезд и покинул место происшествия. Стражи порядка заявление не приняли, сообщает издание.