Мигранты силой прорвалась через кордон полиции на границе БиГ и Хорватии

БЕЛГРАД, 24 окт – РИА Новости. Большая группа мигрантов силой прорвалась через один из двух кордонов полиции Боснии и Герцеговины (БиГ) на границе с Хорватией и двигается в сторону хорватской территории, передает национальный телеканал HRT.
На видео с места событий группа мигрантов в несколько десятков человек силой прорывается через полицейский кордон, стражи правопорядка хватают бегущих. На пути к хорватской территории находится еще один кордон боснийской полиции. Сообщается, что к месту событий переброшен спецназ МВД Хорватии и в небе за ситуацией наблюдает вертолет министерства. Хорватские полицейские не вступают в контакт с мигрантами, пока те находятся в БиГ.
Боснийская полиция днем задержала прибывших поездом в Бихач 99 мигрантов и отправила их в приемный центр в Сараево.