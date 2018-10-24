Мигранты силой прорвалась через кордон полиции на границе БиГ и Хорватии

БЕЛГРАД, 24 окт – РИА Новости. Большая группа мигрантов силой прорвалась через один из двух кордонов полиции Боснии и Герцеговины (БиГ) на границе с Хорватией и двигается в сторону хорватской территории, передает национальный телеканал HRT.

В пограничном с Хорватией городе Бихач Унско-санского кантона (округа) БиГ месяцами скапливается наибольшее число мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, которые пытаются пройти на территорию ЕС. Местная полиция периодически сообщает о совершаемых ими правонарушениях. В среду группа мигрантов напрямую столкнулась с правоохранительными органами в районе пограничного пункта Малевац.

На видео с места событий группа мигрантов в несколько десятков человек силой прорывается через полицейский кордон, стражи правопорядка хватают бегущих. На пути к хорватской территории находится еще один кордон боснийской полиции. Сообщается, что к месту событий переброшен спецназ МВД Хорватии и в небе за ситуацией наблюдает вертолет министерства. Хорватские полицейские не вступают в контакт с мигрантами, пока те находятся в БиГ.

"В Бихаче вступили в силу чрезвычайные меры с целью препятствования дальнейшей эскалации миграционного кризиса в данном районе, включая прилив новых мигрантов", — сообщил телеканалу начальник полиции Унско-санского округа Муйо Коричич.

Боснийская полиция днем задержала прибывших поездом в Бихач 99 мигрантов и отправила их в приемный центр в Сараево.