Матвиенко назвала условия для восстановления сотрудничества с Норвегией

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Российские сенаторы не будут участвовать в мероприятиях на территории Норвегии, пока не получат гарантий безопасности от властей, заявила журналистам в среду спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Ранее норвежские спецслужбы задержали сотрудника аппарата Совфеда Михаила Бочкарева, который участвовал в семинаре в Осло, ему предъявили обвинения в шпионаже. Правоохранительные органы 19 октября отказались продлевать арест Бочкарева и 20 октября он прибыл на родину. Матвиенко назвала задержание сотрудника аппарата СФ провокацией. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев сообщил РИА Новости, что в этих условиях сенаторы воздержатся от визитов в Норвегию.

"Мы ждем извинений и гарантий, что сенаторы и сотрудники аппарата СФ, которые участвуют в мероприятиях в Норвегии, будут защищены. Мы отказываемся от визитов, поскольку таких гарантий пока нет",- сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что Совфед намерен официально проинформировать норвежскую сторону, что в нынешних условиях российские законодатели не имеют возможности участвовать в запланированных мероприятиях.

В то же время спикер подчеркнула, что в России заинтересованы в восстановлении добрососедских отношений с Норвегией.

"Надеюсь, норвежская сторона признает свою ошибку, и мы будем готовы закрыть эту страницу",- заключила она.

Глава Совфеда подчеркнула, что с первого дня задержания Бочкарева российская сторона знала, что никаких оснований для ареста не было и не могло быть. По ее словам, в России "позитивно оценивают то, что правоохранительные органы Норвегии сняли обвинение в адрес Бочкарева".

Парламентарий подчеркнула, что сейчас в Норвегии проходит заседание межправительственной комиссии. "Я надеюсь, что вопрос взаимного доверия, взаимовыгодного сотрудничества (России и Норвегии) будет обсуждаться, будут намечены определенные меры", — заключила парламентарий.