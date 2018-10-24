Матвиенко прокомментировала возможный выход США из ДРСМД

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Россия найдёт адекватный ответ на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРМСД), если этот выход все же будет окончательно оформлен, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора РСМД, подписанного в 1987 году.