Матвиенко прокомментировала возможный выход США из ДРСМД

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Россия найдёт адекватный ответ на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРМСД), если этот выход все же будет окончательно оформлен, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Это очень печально, это очень тревожно. Это катастрофическое решение, которое разрушает систему международной стабильности" — заявила спикер.

Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора РСМД, подписанного в 1987 году.