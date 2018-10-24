Порошенко поручил составить план празднования годовщины "евромайдана"

Молодой человек с украинским флагом у памятника основателям Киева на площади Независимости. Архивное фото

Молодой человек с украинским флагом у памятника основателям Киева на площади Независимости. Архивное фото

КИЕВ, 24 окт – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О праздновании в 2018 году Дня достоинства и свободы", которым поручил правительству создать организационный комитет и составить план праздничных мероприятий, сообщает пресс-служба президента в среду.

Украина 21 ноября отмечает День достоинства и свободы (в народе называемый днем "евромайдана"). Он посвящен годовщине начала акций протеста в Киеве в 2013 году против приостановки властью курса на ассоциацию с ЕС. Тогда массовые акции привели к смене власти в стране, новая власть взяла курс на евроинтеграцию Украины.

"Указ издан с целью надлежащего празднования в 2018 году Дня достоинства и свободы… Актом поручено Кабмину образовать Организационный комитет по подготовке и празднованию в 2018 году Дня достоинства и свободы, утвердить и обеспечить выполнение соответствующего плана мероприятий", — говорится в сообщении.

Указ содержит ряд задач центральным и местным органам исполнительной власти, направленных на надлежащее празднование Дня достоинства и свободы на Украине и за рубежом в 2018 году, добавили в пресс-службе.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов.

Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.