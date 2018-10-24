Порошенко поручил составить план празднования годовщины "евромайдана"

КИЕВ, 24 окт – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О праздновании в 2018 году Дня достоинства и свободы", которым поручил правительству создать организационный комитет и составить план праздничных мероприятий, сообщает пресс-служба президента в среду.
"Указ издан с целью надлежащего празднования в 2018 году Дня достоинства и свободы… Актом поручено Кабмину образовать Организационный комитет по подготовке и празднованию в 2018 году Дня достоинства и свободы, утвердить и обеспечить выполнение соответствующего плана мероприятий", — говорится в сообщении.
Указ содержит ряд задач центральным и местным органам исполнительной власти, направленных на надлежащее празднование Дня достоинства и свободы на Украине и за рубежом в 2018 году, добавили в пресс-службе.
Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.