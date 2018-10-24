Депутат Европарламента приравнял коллег к национал-социалистам

БРЮССЕЛЬ, 24 окт — РИА Новости, Александр Шишло. Депутат Европарламента от Великобритании Сайед Камалл в среду сравнил европейских социалистов с национал-социалистами Третьего рейха.

Это заявление член парламентской фракции "Европейских консерваторов и реформаторов" сделал после того, как глава политической группы "Европейский альянс демократов и социалистов" немец Удо Буллманн, выступая на сессии Европарламента, обвинил "евроскептиков" в попустительстве националистическим и экстремистским настроением среди европейских избирателей.

"Господин Буллманн, когда вы говорите о правых радикалах, надо помнить, что нацизм и национал-социалисты – это течение социализма. Это все идеология левого толка", — сказал в ответ Камалл, высказывание которого подвергли осуждению глава Европарламента правоцентрист Антонио Таяни и первый вице-председатель Еврокомиссиии социалист Франс Тиммерманс.

Проводимые в ЕС опросы показывают, что среди европейцев уровень доверия к сообществу и его институтам значительно снизился. Одновременно резко усилилась активность политических сил, выступающих с националистических и антиглобалистских позиций.