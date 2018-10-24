Пушилин заявил о готовности ДНР отразить агрессию со стороны Киева

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Врио главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ДНР готова к отражению возможной агрессии со стороны Украины, ее сейчас нельзя исключать.

"Сейчас мы готовы к отражению, наверное, возможной агрессии. Она, к сожалению, сейчас не исключается со стороны Украины. Также готовы и к другим шагам, разным шагам. Для этого нужна политическая целесообразность, но ее на данный момент нет", — сказал он в среду в интервью телеканалу "Россия 24"

По его словам, он спокоен за состояние военной техники, количество личного состава и уровень его подготовки.

"Сейчас нам, с одной стороны, нужна боеспособная армия, и она есть на линии соприкосновения… У нас уже не разрозненные отряды ополченцев, а полноценная армия со всем, наверное, сопутствующим, включая строевую подготовку", — добавил Пушилин.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.