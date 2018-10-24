США являются лидером среди стран-источников киберугроз, заявил Косачев

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Российский сенатор Константин Косачев, комментируя заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона по кибератакам, рассказал о рейтинге стран-источников угроз информационной безопасности, по которому Соединенные Штаты Америки "уверенно занимают позицию "старшего брата".

Как отметил сенатор, Болтон ранее заявил, что в вопросе кибератак он может привести слова вице-президента США Майка Пенса "по поводу того, чем сейчас занимается Китай… было сказано, что по сравнению с тем, чем занимается Китай, Россию можно назвать просто младшим партнером или младшим игроком".

"Мне довелось ознакомиться со сводным рейтингом стран-источников угроз информационной безопасности по состоянию на 2017 год по версии групп реагирования на компьютерные инциденты и транснациональных компаний, работающих в сфере информационной безопасности", — написал он в Facebook.

По словам Косачева, источников в этом рейтинге 14: только два из них — российские, остальные — из США (Symantec, Microsoft, McAfee и ещё четыре), Японии, Израиля, Бразилии, КНР и ОАЭ. Сенатор отметил, что "в профессионализме и объективности сомневаться не приходится".

"Так вот. Из четырнадцати оценок США оказываются на первом месте среди стран-угроз в одиннадцати (!) случаях и на втором — в остающихся трёх. Даже ни одного третьего места", — добавил он.

Косачев подчеркнул, что в данном рейтинге Россия в среднем на пятом-восьмом месте из десяти, только один раз на третьем, а в четырёх случаях отсутствует в первой десятке в принципе; Китай — в среднем на третьем-пятом местах, только в двух случаях — на первом, обходя США.

"Так что версия Пенса/Болтона про "младших" находит подтверждение только в одном: в сфере угроз информационной безопасности в мире США уверенно занимают позицию "старшего брата". Сомнительное, разумеется, лидерство. Не от того ли столь настойчивые попытки Вашингтона перепихнуть с больной головы на здоровую?" — заключил он.