НАТО приветствует диалог России и США по вопросу продления договора СНВ

БРЮССЕЛЬ, 24 окт – РИА Новости. НАТО выступает за контроль над вооружениями и приветствует диалог между РФ и США по вопросу сохранения договора СНВ, надеется, что они смогут достичь договоренности, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.

"НАТО выступает за контроль над вооружениями, сбалансированный и верифицируемый. Мы приветствуем, что эти вопросы сейчас обсуждаются между РФ и США, вопросы, связанные с тем, что они нуждаются в новом решении сохранить СНВ после 2021 года. Я надеюсь, что они найдут способ сделать это", — сказал Столтенберг журналистам.

В понедельник помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон еще не принял решение по продлению СНВ-3, США остаются открытыми в вопросе дальнейшей судьбы соглашения.