НАТО значительно усилила разведку на Балтике и Черном море, заявил Шойгу

МИНСК, 24 окт – РИА Новости. НАТО увеличила разведывательную активность на Балтике и в Черноморском регионе, с начала года самолеты ВКС РФ поднимались на перехват возможных нарушителей границы более 120 раз.

Об этом сообщил в среду министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на совместной коллегии военных ведомств РФ и Белоруссии.

"Фиксируется значительный рост разведывательной активности НАТО на Балтике и Черноморском регионе. Только в этом году самолеты ВКС России поднимались на перехват возможных нарушителей государственной границы более 120 раз", — сказал министр.