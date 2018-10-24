В ЦИК ЛНР не ожидают фальсификаций на предстоящих выборах

ЛУГАНСК, 24 окт — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной Луганской народной республики не ожидает фальсификаций на предстоящих выборах главы республики и депутатов, сообщила в интервью РИА Новости председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко.

Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы.

"Мы не ожидаем каких-либо фальсификаций. Но, тем не менее, приняты все меры для того, что выборы состоялись максимально открыто, с участием представителей СМИ, кандидатов, наблюдателей, в том числе иностранных", — сказала Кравченко.

По ее словам, максимальный контроль будет обеспечен как при голосовании, так и при подсчете голосов.

"Бюллетени для голосования будут изготовлены с использованием нескольких степеней защиты, что также исключит возможность фальсификаций и искажения объективных результатов выборов", — добавила председатель ЦИК.