В мексиканском штате Дуранго отменили занятия из-за урагана "Уилла"

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Занятия в учебных заведениях штата Дуранго в Мексике были отменены в связи с опасными погодными условиями, вызванными надвигающимся ураганом "Уилла", сообщил в среду в Twitter губернатор штата Хосе Росас Аиспуро.

"В связи с настоящими погодными условиями и прогнозами было решено отменить занятия во всех учебных учреждениях с целью обезопасить учащихся и избежать любых несчастных случаев", – написал в Twitter губернатор штата.

Кроме того, он призвал граждан следить за развитием событий и выполнять рекомендации правительства.

Глава Национальной службы по чрезвычайным ситуациям Мексики Луис Фелипе Пуэнте ранее сообщил, что со вторника временно будут приостановлены все занятия в учебных заведениях штата Наярит.

Ранее "Уилла" в Тихом океане ослаб до третьей категории, сообщила Национальная комиссия по водным ресурсам Мексики. До этого ураган достигал самой опасной, пятой категории, затем снизил свою силу до четвертой категории.

Власти Мексики объявили чрезвычайную ситуацию на территории 12 муниципалитетов в штате Наярит и семи муниципалитетов в Синалоа. Пока о разрушениях не сообщается.