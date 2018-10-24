Силовики 19 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2018 (199)

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

ДОНЕЦК, 24 окт — РИА Новости. Украинские силовики 19 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Во вторник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 22 нарушениях режима прекращения огня.

"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило – 19 раз", — сказал представитель ведомства.

В СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории ДНР 20 мин различного калибра, при обстрелах также использовали стрелковое оружие, бронетехнику и гранатометы различного типа.