Экс-спикер парламента, лидер объединенной оппозиции Грузии Нино Бурджанадзе

Выборы в Грузии представляются многим второстепенным событием. Действительно, полномочия президентского института урезали до церемониального мизера. В самой Грузии предполагается рекордно низкая явка. Тем не менее это голосование станет поворотным пунктом в современной грузинской истории. За годы нашей постсоветской независимости мы пережили бурляще-трагические годы Гамсахурдия, мрачный период стагнации, коррупции и застоя при Шеварднадзе, затем бурлящую стихию успехов и безумия Саакашвили, едва не приведшую к утере суверенитета государства. А сейчас подходит к концу время приватизации Грузии олигархом Бидзиной Иванишвили.

Правящая партия "Грузинская мечта" объявила на днях, что ее кандидант в президенты, Саломе Зурабишвили, получит 53% голосов в первом же туре. Согласно недавнему опросу оппозиционного телеканала "Рустави-2", в первом туре будет лидировать сторонник Саакашвили Григол Вашадзе (22%), второе место держит отколовшийся от партии Саакашвили сторонник идеологии Национального движения Давид Бакрадзе (18%), а Саломе Зурабишвили получит всего лишь 15%. Выходит, что и лагерь "мечтателей" и лагерь "националов" уверены в победе. Противоречивые результаты "опросов" указывают на растущую нестабильность и высокую взрывчатость после выборов. Мы не будем сейчас погружаться в прогнозы о том, какие коррупционные схемы задействуются и как привлекается "административный ресурс". Мы также не станем выдвигать собственные прогнозы реальных результатов голосования. Важно совсем другое: вся нынешняя политическая система теряет последние граммы доверия. Система Бидзины Иванишвили иссякла безвозвратно.

Читаем новостные заголовки последних дней: "Кандидат в президенты раздавал "косяки", и его задержала полиция", "Взрыв в Рустави — пострадало 12 человек", "Экс-министра избили в подвале: Грузию потрясла скрытая видеозапись", "Арестован экс-сотрудник спецслужбы Грузии, готовивший убийство Патаркацишвили с санкции Саакашвили", "Саакашвили собрался отпраздновать в Грузии годовщину своей свадьбы".

Начиная с 2013 года миллиардер Бидзина Иванишвили "приватизировал" грузинскую политику. На сегодняшний день он на самом деле контролирует в парламенте не только правящую "Грузинскую мечту", но и отколовшихся от партии Саакашвили "националов" вкупе с популистами от "патриотов". Жесткий контроль представляется некоторым идеальным способом управления небольшой страной, однако это ошибочное мнение. Герметичная упаковка приводит к тому, что скандалы, касающиеся правящей верхушки, воспринимаются особенно болезненно гражданами страны. И наипаче когда речь идет о скандалах с участием первого лица. Такой контроль может привести к тотальному обвалу.

Уже несколько недель вся страна обсуждает обвинения бизнесмена Зазы Окуашвили в адрес Бидзины Иванишавили. Этот владелец фирмы "Омега групп" поведал телеканалу "Рустави-2", что первый человек страны пытался получить от него откат. А дальше — истории, которые заставили бы покраснеть итальянских мафиози прошлого века и больше похожи на методы лихих 90-х. И все это с участием первого лица и виднейших представителей нынешней власти.

Последние скандалы ближе к мафиозным разборкам, нежели к обычным проявлениям коррупции. Они стали значительным общественным событием сами по себе, но можно сказать, что скандалы в Грузии сейчас — это больше чем привычная шумиха вокруг политических и коррупционных разбирательств. Мы свидетели утраты доверия всей существующей политической системе.

Эти выборы станут тем поворотным историческим моментом, когда сама система власти становится неактуальной. Люди ведь спрашивают, что сделано для экономического роста? И для развития грузинской культуры? Они голосовали за Иванишвили в надежде на улучшение отношений с Россией и за активизацию процесса возвращения беженцев в Абхазию и Южную Осетию с последующим выполнением резолюций СБ ООН о статусе этих территорий.

И что видят сегодня в реальности граждане Грузии? Полное невыполнение обязательств по всем пунктам. Обещание улучшить отношения с Россией уступило опасению за размещенные в США и на Западе деньги. Мы слышим пустые и вредные для Грузии разговоры о вступлении в НАТО. Это правительство даже не попыталось вступить в диалог с Москвой. Предложения президента России о встрече на высшем уровне были проигнорированы.

Наше движение не стало участвовать в фарсе президентских выборов. Однако назначенные на 2020 год парламентские выборы будут для нас важным испытанием. Не исключаю, что они состоятся досрочно, в 2019-м. И после выборов Грузия будет другой страной. Сущностные перемены неизбежны.

Грузии нужна политическая сила, которая не допустит постоянного шантажирования населения возможностью возвращения Саакашвили. Сила, которая на самом деле обеспечит освобождение страны от призрака Саакашвили, а также освободит Грузию от приватизации олигарха Иванишвили. Это будет сила, которая предпримет радикальные шаги для улучшения отношений с Россией.