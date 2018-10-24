Совфед рассмотрит заявление о недопустимости блокады Кубы

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Совет Федерации в среду рассмотрит заявление о недопустимости санкционного давления США в отношении Кубы, сенаторы призывают Генассамблею ООН выступить за отмену экономической блокады Острова свободы.

Проект документа был одобрен на заседании международного комитета верхней палаты парламента в понедельник.

Глава комитета Константин Косачев отметил, что определенные надежды на потепление отношений между Вашингтоном и Гаваной были после принятия ряда встречных шагов администрации Барака Обамы, однако они не оправдались. По ряду позиций давление на Кубу не только не ослабло, но и нарастает, подчеркнул парламентарий.

В проекте заявления сенаторы предлагают решительно осудить экономическую, торговую и финансовую блокаду Кубы, заявить о поддержке дружественного кубинского народа, определить позицию, что продолжающееся давление на Кубу является вмешательством во внутренние дела этого суверенного государства в рамках той линии на вмешательство, которую США реализуют на системной основе, сказал Косачев.

Российские законодатели намерены призвать Генассамблею ООН консолидировано выступить в поддержку отмены блокады Кубы, документ будет обсуждаться накануне рассмотрения этого вопроса на сессии Генассамблеи ООН, отметил сенатор.

Он напомнил, что на ГА ООН в текущем году эта тема будет обсуждаться 31 октября, а США всегда остаются в исключительном одиночестве по этому вопросу.