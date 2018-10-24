Эквадор не будет предпринимать дополнительных действий после иска Ассанжа

МЕХИКО, 24 окт – РИА Новости. Эквадор не планирует предпринимать какие-либо дополнительные шаги, чтобы решить ситуацию вокруг основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявил глава МИД страны Хосе Валенсия.
"К ответственности Эквадора не относятся какие-либо дополнительные шаги. Мы не являемся ни адвокатами господина Ассанжа, ни представителями британского правительства, это прямые отношения, которые существуют между Ассанжем и Великобританией", – заявил Валенсия Рейтеру.
Ассанж с 2012 года укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне. Он попросил о политическом убежище из опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks. Ранее президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж может покинуть посольство страны в Лондоне в любой момент, если будут соблюдены его права. Морено отмечал, что хочет найти выход из ситуации с Ассанжем "без проблем для своей страны", для чего идут консультации с британскими властями и представителями основателя WikiLeaks. Глава МИД Эквадора отмечал, что проблему с Ассанжем нужно решить — тот не может вечно находиться в убежище.