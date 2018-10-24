Эквадор не будет предпринимать дополнительных действий после иска Ассанжа

МЕХИКО, 24 окт – РИА Новости. Эквадор не планирует предпринимать какие-либо дополнительные шаги, чтобы решить ситуацию вокруг основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявил глава МИД страны Хосе Валенсия.

Ранее основатель портала WikiLeaks подал иск против руководства Эквадора за "нарушение его основных прав и свобод". Перед этим посольство Эквадора в Лондоне составило для Ассанжа регламент поведения и общения, который регулировал порядок визитов, общения с внешним миром и оказания ему медицинской помощи. Новый порядок вступил в действие с 13 октября.

"К ответственности Эквадора не относятся какие-либо дополнительные шаги. Мы не являемся ни адвокатами господина Ассанжа, ни представителями британского правительства, это прямые отношения, которые существуют между Ассанжем и Великобританией", – заявил Валенсия Рейтеру.

По словам министра, единственной ответственностью Эквадора в этой ситуации является сохранение неприкосновенности Ассанжа. Валенсия также отметил, что чувствует разочарование в связи с реакцией Ассанжа на введенный посольством регламент его пребывания, включающий правила посещения, оплаты медицинских расходов и ухода за его домашним животным.

Ассанж с 2012 года укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне. Он попросил о политическом убежище из опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks. Ранее президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж может покинуть посольство страны в Лондоне в любой момент, если будут соблюдены его права. Морено отмечал, что хочет найти выход из ситуации с Ассанжем "без проблем для своей страны", для чего идут консультации с британскими властями и представителями основателя WikiLeaks. Глава МИД Эквадора отмечал, что проблему с Ассанжем нужно решить — тот не может вечно находиться в убежище.