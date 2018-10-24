Корабль ВМС Нидерландов включат в состав британской авианосной группы

ЛОНДОН, 24 окт – РИА Новости, Денис Ворошилов. Военный корабль ВМС Нидерландов будет включен в состав британской ударной авианосной группы во время первого большого похода авианосца Queen Elizabeth в 2021 году, сообщила канцелярия премьер-министра Соединенного Королевства.

Как ожидается, в среду британский премьер-министр Тереза Мэй примет в резиденции на Даунинг-стрит короля и королеву Нидерландов Виллема-Александра и Максиму. Мэй на встрече объявит о планах по углублению оборонного сотрудничества с Нидерландами, а также поблагодарит власти этой страны за поддержку "в раскрытии кибератак на политические институты, совершенных ГРУ (ГУ Генштаба ВС РФ)".

Обвинения в адрес "российских хакеров" периодически выдвигают на Западе. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве во внутренние дела и попытках повлиять на выборы в разных странах.

"Нидерланды – один из наших ближайших союзников, что продемонстрировали наши недавние действия по выявлению угроз кибербезопасности. После того как мы покинем ЕС, мы продолжим стоять плечом к плечу в борьбе с угрозами, подрывающими сложившуюся систему международных отношений. Я приветствую сегодня короля Виллема-Александра и королеву Максиму и объявляю, что голландские ВМС первыми из иностранных сил присоединятся к авианосной ударной группе. Это подчеркнет наше текущее сотрудничество", — говорится в полученных РИА Новости выдержках из предстоящего выступления Мэй.

Британия и Нидерланды договорились об углублении оборонного сотрудничества, как в рамках НАТО, так и на двустороннем уровне, в октябре после встречи премьеров двух стран.

После рабочего обеда в резиденции британского премьера, король и королева Нидерландов направятся к берегу Темзы, где посмотрят на показательные выступления бойцов морской пехоты двух стран. В рамках визита король и королева Нидерландов также посетят британский военный крейсер Belfast, ныне являющийся музеем, и прибывшее в Лондон голландское судно береговой охраны Zeeland.