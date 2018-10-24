В КСИР рассказали, как Эр-Рияд пытается отвлечь внимание от дела Хашукджи

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Внесение Саудовской Аравией и Бахрейном иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в список организаций, поддерживающих терроризм, является попыткой отвлечь внимание общественности от убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявил заместитель начальника ставки КСИР Исмаил Коусари.

Ранее арабский телеканал " Аль-Арабия " со ссылкой на совместное заявление Саудовской Аравии, Бахрейна и ОАЭ сообщил, что эти страны приняли решение внести КСИР в список организаций, поддерживающих терроризм, за "содействие подрывной деятельности Ирана". В список террористов из четырех имен попал и командующий спецназом КСИР Касем Сулеймани.

"Саудовская Аравия увязла в болоте, из которого она не может легко выбраться, поэтому они пытаются найти выход, действуя таким образом", — приводит слова Коусари издание Mehr. "Саудовская Аравия пытается отвлечь внимание общественности в регионе и мире от случая с Джамалем Хашукджи", — добавил Коусари.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу были задержаны 18 саудовских подданных и отстранены от должностей главные помощники наследного принца — замглавы службы общей разведки Ахмед Асири и советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани.