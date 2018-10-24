Власти и бизнес штата Юта готовы сотрудничать с Россией, заявил Антонов

СОЛТ-ЛЕЙК-СИТИ (штат Юта, США), 24 окт — РИА Новости. Власти и деловые круги американского штата Юта готовы развивать взаимодействие с российскими регионами и предпринимателями, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Во вторник Антонов в Солт-Лейк-Сити провел встречи с администрацией Юты во главе с губернатором Гэри Гербертом и деловыми кругами штата.
"Только что закончилась встреча с бизнесменами, и все они говорили об одном: "Мы рассчитываем, мы хотим сотрудничать с Россией, мы готовы к такому взаимодействию", — рассказал Антонов журналистам по окончании встречи.
Он сообщил, что накануне с соответствующей просьбой к нему обратился губернатор Рязанской области Николай Любимов. Губернатор Юты уже положительно отозвался об идее сотрудничества с российским регионом. В связи с этим Антонов выразил надежду, что представители этих регионов совершат визиты друг к другу. По его словам, с этой же идеей согласился и губернатор Калифорнии Джерри Браун, с которым встреча состоялась на прошлой неделе.
В настоящее время экономическое сотрудничество между США и Россией серьезно ограничено многочисленными санкциями, которые американская администрация с 2014 года вводит против российских физических и юридических лиц. Антонов сообщил во вторник, что товарооборот между странами оценивается примерно в 20 миллиардов долларов в год.