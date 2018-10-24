Власти и бизнес штата Юта готовы сотрудничать с Россией, заявил Антонов

СОЛТ-ЛЕЙК-СИТИ (штат Юта, США), 24 окт — РИА Новости. Власти и деловые круги американского штата Юта готовы развивать взаимодействие с российскими регионами и предпринимателями, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Во вторник Антонов в Солт-Лейк-Сити провел встречи с администрацией Юты во главе с губернатором Гэри Гербертом и деловыми кругами штата.

"Только что закончилась встреча с бизнесменами, и все они говорили об одном: "Мы рассчитываем, мы хотим сотрудничать с Россией, мы готовы к такому взаимодействию", — рассказал Антонов журналистам по окончании встречи.

Посол напомнил, что в июле президент РФ Владимир Путин на переговорах со своим американским коллегой Дональдом Трампом предложил создать клуб "капитанов бизнеса". "Речь шла о федеральном уровне. А сегодня мы поговорили о том, чтобы создать бизнес-форумы, бизнес-комиссии на региональном уровне. Скажем, штат Юта и Рязань, штат Юта и Ижевск, и какие-либо другие города", — заметил Антонов.

Он сообщил, что накануне с соответствующей просьбой к нему обратился губернатор Рязанской области Николай Любимов. Губернатор Юты уже положительно отозвался об идее сотрудничества с российским регионом. В связи с этим Антонов выразил надежду, что представители этих регионов совершат визиты друг к другу. По его словам, с этой же идеей согласился и губернатор Калифорнии Джерри Браун, с которым встреча состоялась на прошлой неделе.

"Чем дальше от Вашингтона, тем лучше атмосфера. Нет токсичности, нет русофобии, нет политических выпадов в отношении России. Есть определенное непонимание того, что происходит в Вашингтоне, есть желание взаимодействовать и сотрудничать. Но, разумеется, регионы оглядываются на столицу, смотрят, какие рекомендации оттуда даются", — сказал Антонов.

В настоящее время экономическое сотрудничество между США и Россией серьезно ограничено многочисленными санкциями, которые американская администрация с 2014 года вводит против российских физических и юридических лиц. Антонов сообщил во вторник, что товарооборот между странами оценивается примерно в 20 миллиардов долларов в год.