Могерини заявила о неприемлемости внешнего вмешательства в дела Венесуэлы

БРЮССЕЛЬ, 24 окт – РИА Новости. ЕС выступает против вмешательства или применения силы для разрешения кризиса в Венесуэле, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Ранее глава Организации американских государств (ОАГ) Луиса Альмагро заявил, что для разрешения ситуации в Венесуэле нельзя исключать никакого варианта действий, в том числе военного вторжения.

"Любое устойчивое политическое решение венесуэльского кризиса должно быть демократическим и мирным – я думаю, что это два столпа, которыми мы руководствуемся в наших действиях. Внешнее вмешательство или любое применение силы было бы для нас просто неприемлемо и ухудшило бы все", — заявила Могерини на слушаниях в Европарламенте.

"Наша непосредственная просьба к правительству Венесуэлы заключается в том, чтобы оно предприняло односторонние шаги по укреплению доверия для снижения напряженности. Оно должно, прежде всего, восстановить конституционные полномочия Национального собрания в полном объеме и уважать иммунитет его членов; освободить всех политических заключенных и предпринять конкретные шаги по восстановлению политического плюрализма и гарантировать уважение прав человека и основных свобод", — добавила она.

Ранее Могерини заявила, что ЕС рассматривает возможность создания контактной группы для содействия политическому диалогу в Венесуэле.

В июне ЕС расширил санкции в отношении Венесуэлы, добавив в санкционный список имена 11 официальных лиц, которых считает ответственными за нарушения прав человека и "подрыв демократии".