США могут отозвать визы причастным к убийству Хашукджи

ВАШИНГТОН, 23 окт — РИА Новости. США определили некоторых лиц, ответственных за убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, в том числе из МИД и разведслужб Саудовской Аравии, Вашингтон может ввести против них санкции в рамках "Глобального акта Магнитского", заявил журналистам госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, "госдепартамент продолжает поиск всех относящихся к делу фактов в консультации с конгрессом и работает с другими странами в определении тех, кто несет ответственность за убийство Джамаля Хашукджи".

"Администрация также предпринимает необходимые меры сейчас, принимая во внимания информацию, которая доступна в настоящее время США. Мы определили по меньшей мере нескольких лиц, которые несут ответственность, в том числе из разведслужб, королевского суда, министерства иностранных дел и других саудовских министерств, которые, как мы подозреваем, были вовлечены в смерть Хашукджи. Мы предпринимаем необходимые шаги, которые включают в себя отзыв виз и других мер. Мы также работаем с минфином, чтобы рассмотреть применение санкций в рамках "Глобального акта Магнитского" против этих лиц", — сказал Помпео.

Он также отметил, что это не последние меры, которые могут применить США. "Мы надеемся узнать больше в последующие 48-72 часа", — добавил Помпео.