Помпео обсудил караван мигрантов с главой МИД Мексики

ВАШИНГТОН, 23 окт — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обсудил караван мигрантов, продвигающийся к границам США, с главой МИД Мексики Луисом Видегараем, сообщила пресс-служба госдепартамента.

"Лидеры обсудили усилия Мексики по решению вопроса с караваном мигрантов. Госсекретарь приветствовал продолжение сотрудничества Мексики с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев и подтвердил, что США готовы помочь этим усилиям", — говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп утверждал, что в караване, направляющемся к южной границе Соединенных Штатов, находятся преступники и неизвестные жители Ближнего Востока. Он предупредил пограничников и военных, что это чрезвычайная ситуация национального масштаба. Посол Гондураса в Мексике Альден Ривера Монтес во вторник опроверг утверждения Трампа о том, что в составе каравана мигрантов в сторону США двигаются преступные элементы.