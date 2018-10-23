Вышинский считает, что его арестовали для обмена на Сенцова

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский считает, что дело против него изначально было организовано с целью обмена на Олега Сенцова, осужденного в РФ на 20 лет колонии за организацию терактов в Крыму.
"Я был арестован меньше, чем через сутки после того, как находящийся в России Олег Сенцов объявил о своей голодовке. В этот же день, в момент, когда проводился обыск в моей квартире, несколько высокопоставленных госчиновников и политиков Украины – народные депутаты, спикер МВД – сразу заявили о необходимости моего обмена на Сенцова. Еще идет обыск у меня в квартире, еще нет предъявленного мне подозрения, а меня уже меняют. С самого начала было понятно, что ровно для этого все это затевалось", — заявил Вышинский, выступая в суде. Запись его выступления распространил канал Ruptly.
Вышинский уже более 150 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".