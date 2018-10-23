Госдеп поприветствовал решение Меркель о софинансировании терминала СПГ

ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости, Екатерина Соболь. Представитель госдепартамента США Хезер Науэрт поприветствовала во вторник решение канцлера Германии Ангелы Меркель принять участие в финансировании проекта терминала СПГ в северной Германии.

"Соединенные Штаты привержены укреплению энергобезопасности ЕС, и СПГ из США играет важную роль в диверсификации европейских энергопоставок. Решение генерального канцлера Германии Ангелы Меркель софинансировать проект терминала для СПГ на севере Германии – прекрасный шаг в этом направлении", — написала Науэрт на своем сайте.

Президент США Дональд Трамп в понедельник тоже выразил удовлетворение тем, что Германия намерена профинансировать строительство проекта по поставке СПГ из США, несмотря на планы по строительству "Северного потока — 2".

Старт обсуждению этой темы дала газета Wall Street Journal. Издание сообщило со ссылкой на свои источники, что канцлер Германии ФРГ Ангела Меркель предложила правительственную поддержку в размере 500 миллионов евро проекту строительства терминала для приема поставок сжиженного природного газа (СПГ) на севере страны. По данным издания, эту информацию она сообщила узкому кругу законодателей своей партии на одном из закрытых ужинов.

Неясно, о каком именно терминале СПГ идет речь. Но ранее сообщалось, что совместное предприятие российского "Новатэка" и бельгийского Fluxys подписало с администрацией порта Росток в Германии соглашение об аренде земельного участка для строительства среднетоннажного СПГ-терминала в порту. Предполагается, что совместное предприятие, согласно официальному сообщению двух компаний, будет осуществлять проектирование, строительство, финансирование, владение и эксплуатацию среднетоннажного терминала по перевалке СПГ мощностью около 300 тысяч тонн в год.