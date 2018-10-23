Российская комиссия назвала последствия подрыва Договора об открытом небе

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Продолжение "бесполетного периода" по договору об открытом небе (ДОН) привело бы к подрыву его жизнеспособности и опасной эскалации военно-политической напряженности, говорится в заявлении российской делегации в консультативной комиссии.

"Россия могла бы прожить и без полетов по ДОН, но продолжение "бесполетного периода" раньше или позже привело бы не просто к подрыву его жизнеспособности, а к утрате одной из опор европейской безопасности, к росту взаимного недоверия и опасной эскалации военно-политической напряженности. Если наши оппоненты хотят добиться именно такого результата, то ответственность за него ляжет на них", — говорится в заявлении российской комиссии.

По ее оценке, "кое-кто рассчитывал окончательно развалить ДОН или, по крайней мере, надолго его "заморозить", исходя из особенностей своей внутриполитической ситуации". "Однако мы не позволили реализовать эти намерения", — говорится в заявлении.