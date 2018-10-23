В Германии при обрушении колеса обозрения пострадали пятеро детей

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Пятеро детей пострадали в результате поломки небольшого колеса обозрения на юго-западе страны, которое затем упало, сообщается в пресс-релизе полиции.

Как сообщает полиция, инцидент произошел утром во вторник на ферме близ города Тиршенройт в федеральной земле Бавария.

В четырех кабинках колеса обозрения диаметром около четырех метров находились восемь детей от полутора до восьми лет, когда оно рухнуло. В результате пятеро детей получили легкие травмы, в основном, ушибы и синяки. Их доставили в больницу для осмотра.

По предварительным данным, причиной инцидента стала остановка вала колеса. Полиция города Тишенройт проводит расследование происшествия.