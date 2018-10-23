ВМС Украины готовят экипажи для полученных от США катеров

КИЕВ, 23 окт – РИА Новости. Военно-морские силы Украины готовят экипажи для полученных от США катеров типа Island, сообщило во вторник украинское Минобороны.

Береговая охрана США в конце сентября передала Украине списанные катера Cutters Drummond и Cushing класса Island. При этом, по мнению бывшего командующего Балтийским флотом, адмирала Владимира Валуева, эти катера не добавят мощи украинскому флоту, а лишь создадут проблемы, в итоге все закончится "корабельным кладбищем".

"В военно-морских силах ВС Украины продолжается подготовка экипажей патрульных катеров типа Island. Необходимые знания военные моряки получают на базе дивизиона надводных кораблей и учебного центра украинских ВМС", — говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны Украины, в состав экипажей патрульных катеров типа Island вошли военные моряки с практическим опытом выполнения задач в море, физически подготовленные, мотивированные, с высоким уровнем моральных и профессиональных качеств и знанием английского языка.