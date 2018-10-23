Африканский союз поддержал позицию ЕС по координации игроков в ЦАР

БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Совет мира и безопасности Африканского союза поддержал позицию ЕС, который требовал всех от присутствующих в ЦАР игроков координировать свои действия, говорится в сообщении по итогам двустороннего совещания.

Ранее МИД РФ заявлял, что страны Западной Европы и США не готовы к широкому взаимодействию по решению проблем на африканском континенте и "видят в других "игроках" на африканском поле только соперников".

"Комитет по вопросам политики и безопасности ЕС и Совет мира и безопасности Африканского Союза выразили признательность ЕС и АС за их помощь усилиям, прилагаемым властями стран ЦАР для восстановления мира и страны, в частности, посредством военно-учебной миссии ЕС, и подчеркнули, что все стороны, действующие в этом контексте, должны тесно координировать свою соответствующую деятельность в условиях полной транспарентности", — говорится в заявлении, распространенном во вторник Советом ЕС по итогам ежегодного двустороннего консультативного совещания.

На прошлой неделе главы МИД стран ЕС приняли на переговорах заявление, в котором указали на необходимость укрепления вооруженных сил Центральноафриканской Республики из-за "гибридных угроз". ЕС также призывал всех международных участников, особенно тех, кто присутствует в ЦАР, "поддерживать действия правительства при соблюдении координации и транспарентности".

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Москва готова рассмотреть запрос правительства ЦАР о возможности отправки новых российских военных инструкторов в республику, если будет такая необходимость со стороны правительства ЦАР.

Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек.