Нарва и Тарту стали претендентами на титул культурной столицы Европы 2024

ТАЛЛИН, 23 окт — РИА Новости. Международная конкурсная комиссия отобрала в финал конкурса на звание культурной столицы Европы 2024 года от Эстонии города Нарва и Тарту, сообщил во вторник портал эстонского телерадиовещания ERR. © РИА Новости / Валерий Мельников Перейти в фотобанк Международный фестиваль "Новый Европейский Театр" объявил свою программу

"На конкурс культурной столицы Европы 2024 года поступило три заявки – от Тарту, Нарвы и Курессааре. Международная конкурсная комиссия отобрала в финал заявки от Нарвы и Тарту. Культурная столица Европы среди городов Эстонии будет выбрана к концу 2019 года", — говорится в сообщении.

Присвоение статуса культурных столиц Европы инициировано греческим министром культуры Мелиной Меркури в 1985 году. Ежегодно двум европейским городам присваивают титул столиц культуры — одному из "старых" государств-членов ЕС и одному из новых. В 2017 году культурными столицами Европы были Орхус в Дании и Пафос на Кипре. В этом году выбраны столица Мальты Валлетта и нидерландский город Леуварден (провинция Фрисландия).

Титул культурной столицы принесет получившему это звание городу дополнительное финансирование: Эстония окажет культурной столице поддержку наравне с пособием местного самоуправления и другими источниками финансирования в пределах до 10 миллионов евро. Европейская комиссия удостоит культурную столицу премии имени Мелины Меркури в сумме 1,5 миллиона евро.

В приграничном с Россией городе Нарва 96% жителей считают родным русский язык. В 2012 году титул культурной столицы Европы получил Таллин.