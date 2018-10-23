КИЕВ, 23 окт — РИА Новости. Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой может быть вновь запрещен въезд на Украину из-за посещения Крыма, сообщила во вторник украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Москалькова во вторник находится в Керчи, где проводит встречи с родственниками пострадавших и погибших во время трагедии в политехническом колледже.

По словам Денисовой, омбудсман РФ приехала в Керчь, якобы нарушив правила пересечения украинской границы.

"За такие действия ей было запрещено въезжать в Украину. Ограничения были сняты президентом Украины для выполнения договоренностей с президентом РФ по взаимным и синхронным посещений заключенных. Нарушение законодательства Украины омбудсменом РФ может повлечь новый запрет въезда в Украину и поставить под угрозу взаимные посещения", — написала Денисова на своей странице в Facebook.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".