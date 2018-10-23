В Лондоне не исключили попыток внешнего вмешательства в дела королевства

ЛОНДОН, 23 окт – РИА Новости, Денис Ворошилов. Правительство Великобритании не исключает будущих попыток вмешательства иностранных государств в демократический процесс в Соединенном Королевстве, заявил глава канцелярии кабинета министров Дэвид Лидингтон.

Ранее во вторник правительство Великобритании заявило, что не располагает свидетельствами того, что зарубежные страны, в том числе Россия, успешно использовали дезинформацию для влияния на британские демократические процессы. Такое заявление правительство сделало в ответ на доклад комитета палаты общин по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ под названием "Фейковые новости". В докладе приводились слова премьер-министра страны Терезы Мэй о том, что Россия якобы вмешивалась в выборы и насаждала "фейковые новости" с целью использовать информацию в качестве оружия и "посеять разлад на Западе".

"Правительство уже сказало, что мы не нашли никаких доказательств успешного иностранного вмешательства в британские выборы. Мы восприняли заявления о вмешательстве иностранного правительства в демократический процесс крайне серьезно. И это по-прежнему так. Мы знаем, что некоторые государства постоянно используют дезинформацию и другие средства в качестве инструмента международной политики… Поэтому нас не удивит, если они могут постараться повлиять на демократический процесс в Великобритании", — говорится полученном РИА Новости письменном в ответе Лидингтона на парламентский запрос заместителя руководителя Лейбористской партии Тома Уотсона.

Парламентарий просил канцелярию премьера сообщить, известно ли что-то британскому правительству о "непрямых попытках" России вмешаться в политический процесс в Британии в последние три года.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы разных странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Лавров также отмечал, что, по его мнению, власти Великобритании решили объяснять свои внутренние проблемы происками России, а пример взяли с американских демократов, которые оправдывали свое поражение на выборах "связями Дональда Трампа с Россией".