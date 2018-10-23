Турецкая полиция провела обыск на вилле в провинции Ялова по делу Хашукджи

АНКАРА, 23 окт — РИА Новости. Трехэтажная вилла в турецкой провинции Ялова к югу от Стамбула была обыскана полицией в рамках расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, сообщает во вторник газета Hurriyet.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что прибывшие накануне убийства журналиста подданные Саудовской Аравии проводили "разведку" в провинции Ялова.

Отмечается, что в обыске дома, принадлежащего одному из 15 подданных Саудовской Аравии, которые находились в саудовском консульстве в Стамбуле в день убийства Хашукджи, участвовали 40 полицейских, а сам обыск продолжался в течение двух часов. По данным газеты, дом, расположенный в популярном среди арабов курортном районе Яловы Термаль, в настоящее время сдается в аренду, в нем проживает семья выходцев из Сирии, при этом тело Хашукджи, поиски которого ведутся полицией, якобы перевозилось на автомобиле, взятом в аренду в этом районе.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу были задержаны 18 саудовских подданных и отстранены от должностей главные помощники наследного принца — замглавы службы общей разведки Ахмед Асири и советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани.