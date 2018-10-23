Латвийский премьер рассказал о проблемах в формировании правительства

РИГА, 23 окт – РИА Новости. Только чудо поможет избранным в Сейм Латвии партиям сформировать правительство до первого заседания парламента нового созыва, заявил журналистам во вторник премьер-министр Латвии Марис Кучинскис.

Выборы в Сейм Латвии прошли 6 октября. В настоящий момент избранные в Сейм партии ведут переговоры о создании правительства.

"Чтобы новое правительство было готово начать работу одновременно с созывом 13-го Сейма 6 ноября, должно произойти чудо", — сказал премьер-министр.

По его словам, даже если очертания новой правящей коалиции уже станут известны, потребуется еще несколько недель, чтобы новое правительство было готово к работе.

На выборах партия "Согласие" (пользуется поддержкой русскоязычного населения) заняла первое место, получив 20% голосов. Второе место у KPV.LV (14,25%). Первоначально с "Согласием" отказались вести переговоры о формировании кабмина остальные партии, однако позднее KPV.LV согласилась обсудить с партией формирование кабмина.

Из семи избранных в Сейм партий новыми являются KPV.LV, Новая консервативная партия и "Движение За". Ранее в Сейме были представлены "Согласие", "Союз зеленых и крестьян", Национальное объединение "Все — Латвии" и "Новое Единство", которое называлось просто "Единством".