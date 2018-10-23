Убийство Хашукджи является атакой на свободу прессы, заявил Пенс

ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. Убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи является атакой на свободу прессы, Вашингтон использует любую возможность, чтобы узнать всю правду, заявил вице-президент США Майк Пенс.

"Жестокое убийство Джамаля Хашукджи в консульстве Саудовской Аравии в Турции было трагедией для его семьи, для любящих его людей и для ваших коллег в Washington Post. Это также было атакой на свободную и независимую прессу", — сказал вице-президент США, выступая на форуме в Washington Post, издание ведет прямую трансляцию.

"Наша администрация намерена использовать все возможности, чтобы докопаться до правды”, — подчеркнул Пенс.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу были задержаны 18 саудовских подданных и отстранены от должностей главные помощники наследного принца — замглавы службы общей разведки Ахмед Асири и советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд заявил, что призовет к ответственности всех причастных к гибели оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Турция не удовлетворена объяснениями властей Саудовской Аравии по делу об убийстве Хашукджи. Он также отметил, что, вопреки заявлениям саудитов, по его данным, убийство было спланировано заранее.