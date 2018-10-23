Еврокомиссия дала Италии три недели на подготовку нового бюджета

БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. ЕК отклонила проект бюджета Италии, у Рима есть три недели для внесения нового предложения, заявил во вторник вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

"Мы не видим альтернативы, кроме как просить итальянское правительство пересмотреть проект бюджетного плана на 2019 год, и мы надеемся на открытый и конструктивный диалог", — сообщил он на пресс-конференции во вторник, добавив, что у Рима есть три недели для внесения нового проекта.

Он, в частности, отметил, что долг Италии является одним из самых высоких в Европе.

В распространенном во вторник заявлении ЕК также отмечается, что комиссия "считает, что проект бюджетного плана Италии на 2019 год представляет собой серьезное отклонение от рекомендации совета". Комиссия также отмечает, что "план не соответствует обязательствам, представленным Италией в ее программе стабильности".

"Решение, принятое сегодня Еврокомиссией, никого не должно удивлять, поскольку проект бюджета итальянского правительства представляет собой ясное отклонение от обязательств, взятых Италией в июле прошлого года. Однако наша дверь не закрывается: мы хотим продолжить конструктивный диалог с итальянскими властями", — заявил еврокомиссар по финансам Пьер Московиси.