Депутат оценил последствия возможного разрыва ДРСМД

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Если Россия и США не сядут за стол переговоров по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), то в перспективе могут быть созданы условия, сопоставимые с Карибским кризисом, считает глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из РСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений РСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.

Он отметил, что США сами нарушают договор о РСМД, размещая в Европе ПРО с возможностью переоснащения в наступательное вооружение. При этом подобные заявления звучали и раньше. Однако предложения со стороны России идти путём переговоров не нашли поддержки со стороны США.

"Все это говорит о том, что если сейчас не остановиться и не сесть разговаривать, то действительно мы можем в перспективе создать условия, сопоставимые с Карибским кризисом", — сказал Шаманов РИА Новости.

При этом Шаманов обратил внимание, что "Трамп говорит одно, а делает другое". "Я лично как практик смотрю, что приехал (помощник президента США по национальной безопасности Джон) Болтон (в Москву). И он встречался с (секретарем Совбеза РФ Николаем) Патрушевым, встречался с нашим президентом. Сегодня он встречался с министром (обороны) в контексте мероприятий, связанных с этим договором о ракетах средней и малой дальности и вопросом координации усилий по Сирийской арабской республике", — сказал Шаманов.

Он напомнил, что подобные заявления заучивали ещё при предыдущем президенте США Бараке Обаме, а США и РФ обменивались взаимными претензиями по соблюдению этого договора.

"Это (заявление) не новость. Ещё при (президенте США Бараке) Обаме они (США) высказывали нам претензии, мы им высказывали претензии. Но наше предложение сесть за стол переговоров и обсудить взаимные претензии не нашли взаимопонимания с американской стороны, а те пустопорожние заявления, ничем не подкреплённые, это стало их практикой. Комментировать их нет никакого смысла", — подчеркнул глава комитета.