В Киргизии рассекретят архивы в рамках "Открытого правительства"

БИШКЕК, 23 окт – РИА Новости. Кабмин Киргизии намерен сделать полностью прозрачной информацию о внешней помощи, политическом финансировании и открыть ранее засекреченные архивы в рамках национального плана действий по созданию "Открытого правительства" в стране, заявил во вторник во время презентации проекта премьер-министр республики Мухаммедкалый Абылгазиев.

В прошлом году Киргизия первой из стран Центральной Азии официально стала 75 страной-участницей проекта Open Government Partnership (OGP). OGP – международное партнерство, направленное на реализацию обязательств правительств по обеспечению прозрачности, расширению прав и возможностей граждан, борьбе с коррупцией и использованию новых технологий для усиления управления государством.

"Был разработан двухлетний национальный план действий по построению открытого правительства в Киргизстане. Он покрывает практически все сферы деятельности, включая взаимодействие граждан с правительством, доступность данных в сфере образования, здравоохранения и в других государственных структурах, открытость судебной системы, полную прозрачность расходования государственных средств, включая данные о внешней помощи и государственных закупках, выборы и политическое финансирование", — сказал премьер. Он отметил, что правительство также планирует сделать общедоступными "засекреченные ранее архивные данные".

Абулгазиев сообщил, что в рамках проекта в республике будет создана постоянно действующая площадка – национальный форум с участием представителей всех ветвей власти и гражданского общества. "В конечном итоге мы предусматриваем непосредственное участие широких слоев гражданского общества в процессах принятия управленческих решений, в деятельности государственных органов всех ветвей власти и усилении общественного контроля", — заявил премьер.

Он напомнил, что в республике на сегодняшний день "обеспечена политическая конкуренция, нет никаких ограничений на свободу слова", однако важнейшей проблемой для государства стала задача по искоренению коррупции и установлению верховенства закона. "Наши люди хорошо знают, что коррупция проникла во все сферы общественных отношений. И для эффективного противодействия этому нужны усилия не только всех ветвей власти, но и всего гражданского общества", — сказал Абылгазиев.

Премьер-министр пообещал, что "уже в ближайшие месяцы общество сможет увидеть конкретные результаты работы" кабмина по созданию "Открытого правительства".