Экс-глава МИД Чехии призвал НАТО уйти из Афганистана

ПРАГА, 23 окт – РИА Новости. Вступление сил НАТО в Афганистан, как и война в Ираке, было ошибкой, альянс должен задуматься об уходе, мы не способны создать афганские силы, заявил во вторник журналистам, реагируя на гибель еще одного чешского военнослужащего в Афганистане, председатель комитета по международным делам парламента Чехии и экс-глава МИД Лубомир Заоралек.

В понедельник на авиабазе Шинданд в провинции Герат на северо-западе Афганистана чешских военнослужащих обстрелял один из афганцев, обучаемых силами НАТО армейскому мастерству. В результате обстрела погиб 42-летний командир роты Томаш Прохазка и еще двое чешских военных были ранены.

На минувшей неделе в районе авиабазы НАТО Баграм во время патрулирования были ранены пять чешских военнослужащих, четверо из них в ближайшее время будут выписаны из госпиталя, у пятого, по свидетельству медиков, последствия ранения будут сказываться всю жизнь. Кроме того, в начале августа в результате взрыва афганца-смертника в районе базы Баграм погибли трое чешских военных.

"Необходимо найти способ, как наш контингент (из Афганистана) вывести. Я за то, чтобы НАТО рассмотрела такой вывод, чтобы делали это вместе", — сказал Заоралек.

По мнению экс-главы МИД, подлинная правда о ситуации в Афганистане хуже, чем предполагается, альянс там постепенно теряет свои позиции. "Ситуация не улучшается, мы не способны создать афганские силы, как это себе представляли. Нам это обходится в огромные финансовые средства. Было ошибкой идти в Афганистан, это была такая же ошибка, как и война в Ираке. Результаты для нас, в основном, негативные. Я не хочу видеть следующих мертвых военнослужащих", — сказал Заоралек, который занимал пост главы МИД с января 2014 до декабря 2017 года.

Подобного мнения придерживаются также представители чешской компартии. "С (зарубежными) миссиями мы не согласны", — заявил во вторник глава парламентской фракции коммунистов Павел Ковачик.

В свою очередь, представители правых партий подтвердили свою поддержку участию чешских военнослужащих в международных миссиях. "Важно, чтобы мы в миссии (в Афганистане) остались. Но вопрос о том, как там альянсу дальше действовать, необходимо обсудить на международном уровне", — сказал журналистам представитель демохристиан Ян Бартошек. По его словам, данную ситуацию во второй половине дня во вторник будет обсуждать парламентский комитет по безопасности.