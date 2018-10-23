ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В ПАСЕ заявили, что ассамблея не вводила санкции против России с 2016 года

Сюжет:
Приостановка участия России в работе ПАСЕ (376)
(обновлено: 15:56 23.10.2018)
0213814
© AFP 2018 / Frederick FlorinШтаб-квартира Совета Европы. Архивное фотоШтаб-квартира Совета Европы. Архивное фото
© AFP 2018 / Frederick Florin

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В ПАСЕ рассказали, что с 2016 года санкций против российской делегации технически в ассамблее нет.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© AFP 2018 / Andrej Isakovic
Порошенко поздравил украинских депутатов в ПАСЕ с "победой" над Россией
В размещенном на сайте ассамблеи заявлении, генеральный секретарь ПАСЕ Войцех Савицкий "по многочисленным просьбам решил разъяснить всем тем, кто интересуется ситуацией в Парламентской ассамблее в отношении парламентской делегации Российской Федерации". Генеральный секретарь ПАСЕ отвечает за контроль за работой ассамблеи и исполнением принятых ею решений, а также за координацию работы комитетов ПАСЕ.

Мнение ПАСЕ

Как отмечается в заявлении Савицкого, в апреле 2014 года, а затем в январе 2015 года Парламентская ассамблея рассмотрела вопрос о полномочиях российской парламентской делегации "из-за аннексии Россией Крыма".

"В обоих случаях ассамблея — после дебатов и голосования — решила не лишать российскую делегацию своих полномочий, а лишить российских парламентариев определенных прав в ассамблее, включая права голоса", — напомнил он.

Штаб-квартира Совета Европы в Страсбурге. Архивное фото
© Depositphotos / ifeelstock
Эксперт рассказал, на что придется пойти Совету Европы без взноса России
При этом генсек ПАСЕ заметил, что "все национальные парламенты обязаны Уставом Совета Европы представлять полномочия своих делегаций на открытии каждой очередной сессии ассамблеи, и в соответствии с действующими правилами полномочия должны быть представлены каждый январь".

"Непредставление данных вовремя, до открытия очередной сессии автоматически исключает делегацию из ассамблеи в течение всего года — то есть до января следующего года", — пояснил он

При этом Савицкий напомнил, что любые санкции, налагаемые ассамблеей на национальную парламентскую делегацию, могут оставаться в силе не более чем до открытия следующей очередной сессии (следующий январь).

"В 2014 и 2015 годах — после решения ассамблеи лишить российскую парламентскую делегацию определенных прав — члены российской делегации решили приостановить свое участие в работе ассамблеи", — добавил он.

Пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. 9 октября 2018
© Фото : Council of Europe / Ellen Wuibaux
Украина защитила ПАСЕ от руки Москвы — и от ее денег
Савицкий напомнил, что "в январе 2016 года, в январе 2017 года и в январе 2018 года парламент Российской Федерации принял решение не предоставлять полномочия своей делегации Ассамблее".

"Следовательно, в результате принятия этих решений российским парламентом с января 2016 года на ассамблее не было российской делегации. С этой даты не было никаких "санкций" против российской делегации, и отсутствие российской делегации был результатом собственного решения", — подчеркнул он.

Полномочия

По словам генсека ПАСЕ, "российские парламентарии в нескольких заявлениях заявили, что их делегация вернется к ассамблее только после того, как ассамблея примет решение исключить из своих Правил процедуры все положения, которые могут привести к оспариванию полномочий национальных делегаций и возможному наложению санкций на национальные делегации".

Делегаты в зале на пленарном заседании зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Володин рассказал о значении ПАСЕ для европейских стран
Он напомнил о том, что на октябрьской сессии был представлен проект доклада бельгийского депутата Петры де Суттер, в котором обсуждались предложения по полномочиям делегаций в ПАСЕ.

Обсуждаемый проект расколол ассамблею, и докладчица приняла решение отказаться от его обсуждения. Было принято решение вернуть в профильную комиссию проект документа. Не исключено, что на заседании комиссии 10 декабря в Париже будет принято решение о том, что дальше делать с докладом. Пока, по данным РИА Новости, в ассамблее не рассматривают возможность обсуждения данного документа в ближайшей перспективе.

Никогда такого не было

Савицкий, достаточно редко выступающий с заявлениями, указал, что "в течение последних 70 лет ассамблея проявляла особую осторожность при рассмотрении вопроса относительно полномочий и крайне неохотно высказывалась за непредоставление полномочий"

Генсек отметил, что ранее такое происходило в отношении делегаций Греции в 1969 году и Турции в 1981 году.

"Лишение некоторых прав национальных делегаций произошло всего три раза в истории ассамблеи — каждый раз в отношении делегации Российской Федерации (2000, 2014 и 2015 годы)".

Севастополь. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Глава ПАСЕ прокомментировала позицию Ассамблеи по Крыму

Мнение России

Россия с 2016 года не направляет документы, необходимые для аккредитации своей делегации в ПАСЕ, так как в 2014 и 2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи из-за позиции по Крыму. Летом этого года Россия — один из основных плательщиков — приостановила уплату части взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации. При этом Москва заявила, что продолжит выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям совета.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
© РИА Новости, Инфографика
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена