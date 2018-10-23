В ПАСЕ заявили, что ассамблея не вводила санкции против России с 2016 года

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В ПАСЕ рассказали, что с 2016 года санкций против российской делегации технически в ассамблее нет.

Мнение ПАСЕ

В размещенном на сайте ассамблеи заявлении, генеральный секретарь ПАСЕ Войцех Савицкий "по многочисленным просьбам решил разъяснить всем тем, кто интересуется ситуацией в Парламентской ассамблее в отношении парламентской делегации Российской Федерации". Генеральный секретарь ПАСЕ отвечает за контроль за работой ассамблеи и исполнением принятых ею решений, а также за координацию работы комитетов ПАСЕ.

Как отмечается в заявлении Савицкого, в апреле 2014 года, а затем в январе 2015 года Парламентская ассамблея рассмотрела вопрос о полномочиях российской парламентской делегации "из-за аннексии Россией Крыма".

"В обоих случаях ассамблея — после дебатов и голосования — решила не лишать российскую делегацию своих полномочий, а лишить российских парламентариев определенных прав в ассамблее, включая права голоса", — напомнил он.

При этом генсек ПАСЕ заметил, что "все национальные парламенты обязаны Уставом Совета Европы представлять полномочия своих делегаций на открытии каждой очередной сессии ассамблеи, и в соответствии с действующими правилами полномочия должны быть представлены каждый январь".

"Непредставление данных вовремя, до открытия очередной сессии автоматически исключает делегацию из ассамблеи в течение всего года — то есть до января следующего года", — пояснил он

При этом Савицкий напомнил, что любые санкции, налагаемые ассамблеей на национальную парламентскую делегацию, могут оставаться в силе не более чем до открытия следующей очередной сессии (следующий январь).

"В 2014 и 2015 годах — после решения ассамблеи лишить российскую парламентскую делегацию определенных прав — члены российской делегации решили приостановить свое участие в работе ассамблеи", — добавил он.

Савицкий напомнил, что "в январе 2016 года, в январе 2017 года и в январе 2018 года парламент Российской Федерации принял решение не предоставлять полномочия своей делегации Ассамблее".

"Следовательно, в результате принятия этих решений российским парламентом с января 2016 года на ассамблее не было российской делегации. С этой даты не было никаких "санкций" против российской делегации, и отсутствие российской делегации был результатом собственного решения", — подчеркнул он.

Полномочия



По словам генсека ПАСЕ, "российские парламентарии в нескольких заявлениях заявили, что их делегация вернется к ассамблее только после того, как ассамблея примет решение исключить из своих Правил процедуры все положения, которые могут привести к оспариванию полномочий национальных делегаций и возможному наложению санкций на национальные делегации".

Он напомнил о том, что на октябрьской сессии был представлен проект доклада бельгийского депутата Петры де Суттер, в котором обсуждались предложения по полномочиям делегаций в ПАСЕ.

Обсуждаемый проект расколол ассамблею, и докладчица приняла решение отказаться от его обсуждения. Было принято решение вернуть в профильную комиссию проект документа. Не исключено, что на заседании комиссии 10 декабря в Париже будет принято решение о том, что дальше делать с докладом. Пока, по данным РИА Новости, в ассамблее не рассматривают возможность обсуждения данного документа в ближайшей перспективе.

Никогда такого не было

Савицкий, достаточно редко выступающий с заявлениями, указал, что "в течение последних 70 лет ассамблея проявляла особую осторожность при рассмотрении вопроса относительно полномочий и крайне неохотно высказывалась за непредоставление полномочий"

Генсек отметил, что ранее такое происходило в отношении делегаций Греции в 1969 году и Турции в 1981 году.

"Лишение некоторых прав национальных делегаций произошло всего три раза в истории ассамблеи — каждый раз в отношении делегации Российской Федерации (2000, 2014 и 2015 годы)".

Мнение России

Россия с 2016 года не направляет документы, необходимые для аккредитации своей делегации в ПАСЕ, так как в 2014 и 2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи из-за позиции по Крыму. Летом этого года Россия — один из основных плательщиков — приостановила уплату части взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации. При этом Москва заявила, что продолжит выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям совета.