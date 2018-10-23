Китай назвал требование Трампа присоединиться к ДРСМД шантажом

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Пекин не потерпит шантажа ни от одной из стран, заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

"Это соглашение между США и бывшим СССР, оно двустороннее", — напомнила дипломат.

Чуньин подчеркнула, что Китай будет и впредь придерживаться оборонного характера своей национальной политики.

Также Пекин рекомендует США не плыть против течения и дважды подумать, прежде чем принять какое-либо решение по этому вопросу, добавила она.

Накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что Пекин должен присоединиться к договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Он добавил, что Вашингтон будет наращивать количество ядерных вооружений до тех пор, пока Москва и Пекин "не придут в себя".

"Политический цинизм"

Предложение Трампа прокомментировали в Совете Федерации. По словам главы международного комитета Константина Косачева, такой призыв следует считать "политическим цинизмом в высшей степени".

Ракеты средней и меньшей дальности есть у Великобритании и Франции (напомню — союзников США по НАТО), равно как и у других ядерно/пороговых стран (Индия, Пакистан, КНДР, Израиль)", — написал он в Facebook.

Сенатор считает, что такое решение проблемы свидетельствует о попытке "изменить мир под себя", "создав исключительно привилегированные условия безопасности для Запада, а для остальных — ситуацию зависимости от этого Запада по остаточному принципу".

Обратный эффект

Военный эксперт Игорь Коротченко, в свою очередь, отметил, что после заявления Трампа Москва и Пекин только укрепят военное сотрудничество.

По его словам, шантаж Трампа не увенчается успехом. Эксперт допустил, что Россия и Китай обсудят, каким образом они смогут использовать свой стратегический ядерный потенциал, чтобы Вашингтон не смог вести агрессивную международную политику.

Коротченко отметил, что имеющийся у Москвы военный потенциал позволит дать адекватный ответ на возможную агрессию.

"Трамп хочет, чтобы к нему приползли договариваться, но такого не будет — с Россией разговор с позиции силы невозможен", — сказал специалист.

Он добавил, что Москва спокойно наблюдает за развитием ситуации, которая складывается по крайне неблагоприятному сценарию. Коротченко напомнил, что российская армия и стратегические ядерные силы полностью дееспособны и в любой момент готовы дать гарантированный ответ в случае агрессии.