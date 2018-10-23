Эксперт объяснил, зачем Пентагону нужны новости о кибероперациях

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Новость об операции киберподразделения Пентагона против российских агентов, планирующих вмешательство в выборы в конгресс США, является вбросом, благодаря которому Минобороны США хочет доказать эффективность своей работы и получить дополнительное финансирование, заявил во вторник РИА Новости член Совета по внешней и оборонной политике РФ, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

Ранее газета New York Times опубликовала информацию со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, согласно которой киберкомандование США начало операцию против так называемых "российских агентов", якобы распространяющих дезинформацию в целях вмешательства в американские выборы. Издание отмечает, что данная кампания стала первой известной кибероперацией американского командования против иностранного государства, предпринятой для защиты выборов в США.

"Любое ведомство, особенно силовое, всегда демонстрирует свою повышенную активность, чтобы выбить бюджетные деньги. Сегодня существует некая калька, по которой это можно делать – это угроза со стороны российских хакеров. Как они её выявили, мне сложно сказать, так как наши госструктуры этим заниматься не будут, а частные персоналии они вряд ли вычислят", — сказал Михайлов.

Эксперт подчеркнул, что возможность российского вмешательства в американские выборы стала для Вашингтона "маниакальной идеей", и на борьбу с этой "угрозой" США уже тратят немалые средства.

"Это что-то из серии "звездных войн", но мы вынуждены с этим считаться, потому что это очень серьёзно влияет на позицию США по отношению к России", — отметил собеседник агентства.

В июле сообщалось, что в Киберкомандовании США создана специальная рабочая группа по противодействию действиям России в киберпространстве. Усиление защиты в киберпространстве было принято в США на фоне обвинений в адрес России о вмешательстве в президентские выборы 2016 года и попытках вмешаться в предстоящие выборы в конгресс в 2018 году.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах. —0-