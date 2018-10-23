В Лондоне поддержали заявление Эрдогана о вопросах в деле Хашукджи

ЛОНДОН, 23 окт – РИА Новости, Мария Табак. Заявление президента Турции Тайипа Эрдогана подтверждает сохранение вопросов относительно гибели саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявил журналистам во вторник официальный представитель канцелярии британского премьера.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция не удовлетворена объяснениями властей Саудовской Аравии по делу об убийстве Хашукджи. Он также отметил, что, вопреки заявлениям саудитов, по его данным, убийство было спланировано заранее.

"Утреннее заявление президента Эрдогана подчеркивает тот факт, что остаются вопросы, ответы на которые могут быть только у саудитов", — заявил официальный представитель канцелярии Терезы Мэй.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.