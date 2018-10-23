Под Харьковом разбили памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны

Поврежденный памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны в селе Циркуны Харьковской области

Поврежденный памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны в селе Циркуны Харьковской области

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В селе Циркуны под Харьковом неизвестные повредили мемориальный комплекс погибшим в 1941-1945 годах. Об этом сообщается на сайте Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Вчера вечером заместитель председателя Циркуновского сельского совета обратился в правоохранительные органы, заявив о том, что неизвестные разрушили стелу на мемориальном комплексе погибшим односельчанам в годы Великой Отечественной войны.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.