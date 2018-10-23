Президент Молдавии обсудил с главой миссии ОБСЕ ситуацию в Приднестровье

КИШИНЕВ, 23 окт — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон встретился во вторник с новым главой миссии ОБСЕ в стране Клаусом Нойкирхом и обсудил с ним вопрос приднестровского урегулирования.

"В качестве основного вопроса обсуждалась текущая ситуация в приднестровском урегулировании, в частности, меры по укреплению доверия между двумя берегами Днестра. Отмечу, что господин Нойкирх уже работал в составе Миссии в Кишиневе в 2004-2011 годах и хорошо знаком с нашей проблематикой", — написал Додон на своей странице в Facebook по итогам встречи.

Стороны пришли к выводу, что всем участникам переговорного процесса необходимо продолжать совместные шаги по выполнению достигнутых договоренностей. Также было высказано мнение о необходимости проведения очередной встречи в переговорном формате "5+2" в ближайшее время.

"Выступил за более активное сотрудничество с ОБСЕ и восстановление политического процесса приднестровского урегулирования. Пожелал господину Клаусу Нойкирху успехов в выполнении миссии и выразил уверенность в том, что с его назначением на эту должность процесс урегулирования приднестровского конфликта перейдет на новый этап", — добавил Додон.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.