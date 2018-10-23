В Испании задержали двух сирийцев за связи с ИГ* и "Аль-Каидой"*

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Национальная полиция Испании задержала двух сирийцев, подозреваемых в связях с террористическими организациями и пропаганде терроризма, сообщается в пресс-релизе МВД.

Сообщается, что мужчины в возрасте 55 и 58 лет были задержаны в провинциях Валенсии и Аликанте.

"Национальная полиция (Испании — ред.) задержала двух человек за членство в террористических группировках "Исламское государство"* и "Аль-Каида"*, которые вели пропаганду идеологии джихадистов посредством социальных сетей", — говорится в документе.

Как сообщается в пресс-релизе, один из задержанных "достиг высокого статуса в информационной структуре ИГ*". По данным испанской полиции, задержанные являлись частью групп в мессенджерах, через которые велась пропаганда.

*Террористические организации, запрещенные в России