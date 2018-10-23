Глава Иордании отправился с рабочим визитом в Эр-Рияд

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Король Иордании Абдалла II во вторник направился с рабочим визитом в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд для встречи с саудовским королем Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом и для участия в инвестиционном форуме, сообщается в заявлении канцелярии Абдаллы II, опубликованном в Twitter.

Инвестиционный форум Future Investment Initiative (FII), прозванный его организаторами "Давосом в пустыне", начал свою работу во вторник в столице Саудовской Аравии, участники конференции обсудят прорывные идеи и проекты, необходимые для будущего мировой экономики.

"Его величество король Абдалла II выехал с рабочим визитом в Саудовскую Аравию для проведения переговоров с Хранителем двух святынь королем Салманом бен Абдель Азизом и участия в части конференции Future Investment Initiative 2018", — говорится в заявлении.

Форум проходит на фоне международного скандала с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в консульстве королевства в Стамбуле. Многие иностранные участники отказались от участия в конференции.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.