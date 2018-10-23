Винник не получал медобслуживания в афинской тюрьме, заявил глава СПЧ

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Арестованный в Греции россиянин Александр Винник не получал медобследования, но эту проблему скоро решат, сообщил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов после посещения афинской судебной тюрьмы "Коридаллос".

"Российскому гражданину, в частности, отказывают в проведении медицинского обследования. Видимо, причина в том, что он не знает греческого языка, а врачи не знают русского. Винник просил оказать ему стоматологическую помощь, однако и этого сделано не было, видимо, по той же самой причине", — цитирует пресс-служба СПЧ слова Федотова.

Он отметил, эта проблема скоро найдет разрешение, так как ди⁠ректор тюрьмы сказал, что обязательно подыщет для Винника русскоязычного стоматолога.

Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через биржу криптовалют. Выдачи Винника добивается также Россия.

Запрос о выдаче Винника направила греческим властям и Франция. Франция обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом более года Винник уже находился в греческой тюрьме.

Сейчас имеется уже четыре судебных решения об экстрадиции Винника — по запросу США, два решения по запросам России и решение суда первой инстанции по запросу Франции. Окончательное решение об экстрадиции примет министр юстиции Михалис Калогиру.