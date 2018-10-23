Источник назвал темы переговоров Путина и Эрдогана в Стамбуле

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на двусторонней встрече в Стамбуле обсудят Сирию, экономику, культурное сотрудничество и подготовку заседания совета сотрудничества высшего уровня, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник.

Ранее замдиректора четвертого европейского департамента МИД РФ Андрей Буравов сообщил, что лидеры РФ и Турции проведут двустороннюю встречу на полях форума России, Турции, Германии и Франции в Стамбуле 27 октября.

"Обычно да (проводятся двусторонние встречи). Повестка дня такая же, как и раньше. Всегда повестка одна — экономические вопросы, Сирия, вопросы культуры, сотрудничество в проведении следующего совета сотрудничества высшего уровня. Обычные вещи, которые важны для нас", — заявил собеседник агентства.