Источник назвал темы переговоров Путина и Эрдогана в Стамбуле

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на двусторонней встрече в Стамбуле обсудят Сирию, экономику, культурное сотрудничество и подготовку заседания совета сотрудничества высшего уровня, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
"Обычно да (проводятся двусторонние встречи). Повестка дня такая же, как и раньше. Всегда повестка одна — экономические вопросы, Сирия, вопросы культуры, сотрудничество в проведении следующего совета сотрудничества высшего уровня. Обычные вещи, которые важны для нас", — заявил собеседник агентства.