ДРСМД мешает США размещать ракеты на западе Тихого океана, считает эксперт

ПЕКИН, 23 окт — РИА Новости. Действующий Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) не позволяет США размещать ракеты средней дальности в западной части Тихого океана, теряя превосходство над Китаем, который не связан договором, заявил в интервью Sputnik научный сотрудник The Charhar Institute Цзян Дунлю (Jiang Dongliu).

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Китай тоже должен быть включен в договор о РСМД. В МИД КНР ответили, что Пекин не потерпит шантажа ни в какой форме по вопросу необходимости его присоединения к договору о ракетах средней и меньшей дальности.

"Трамп хочет выдвинуть предложение о трехстороннем договоре РСМД между РФ, КНР и США. Действующий (двусторонний. – Прим. ред.) договор накладывает ограничения на США, лишая их возможности размещать ракеты средней дальности в западной части Тихого океана, теряя превосходство над Китаем, который не связан договором", — считает эксперт.

По его словам, США хотят использовать ракеты среднего радиуса действия, чтобы установить паритет.

Хотя Китай и располагает несколькими тысячами ракет малой дальности, их назначение, прежде всего, оборонительное, их главная цель – защищать жизненно важные интересы Китая, полагает Цзян Дунлю.

"Если только противник не решится посягнуть на жизненно важные интересы Китая, эти ракеты никогда не будут задействованы в боевых действиях. Напротив, можно сказать, что эти ракеты – важное средство поддержания Китаем мира во всем мире. Если бы Китай присоединился к договору РСМД, то, как ранее заявил конгрессу США экс-командующий Объединенным командованием Вооруженных сил США в зоне Тихого океана (Гарри) Харрис, 95% китайских ракет нарушили бы этот договор, поэтому Китай не станет этого делать", — сказал он.

Если после выхода из договора РСМД США захотят лишить китайские ракеты средней и малой дальности в западной части Тихого океана преимущества, они смогут это сделать только путем размещения своих ракет в странах-союзниках у границ Китая, отметил эксперт.

По мнению Дунлю, Китай обязан открыто заявить странам, готовым принять ракеты средней и малой дальности ВС США о том, что если американская армия нанесет удар по территории КНР, то они подвергнутся сокрушительному ответному удару со стороны Китая.

Что же касается Европы, добавил эксперт, то для нее выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности является катастрофой.

"Подписанный США и СССР на пике "холодной войны" договор избавил Европу от нависшей тени от ядерных ракет, положив конец опасности ракетной конфронтации между США и СССР в небе Европы. Выход США из договора о РСМД принесет смертельную опасность для стран Европы. Выход США из договора означает, что вся территория Европы становится зоной покрытия ракет средней и малой дальности", — констатировал научный сотрудник The Charhar Institute.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из ДРСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.