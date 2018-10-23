Песков прокомментировал рассуждения о новом ДРСМД

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Российская сторона не считает предпочтительным заключение в настоящее время нового договора о РСМД и видит опасность в позиции отказа от документа, а лишь потом возможного заключения нового, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, я бы не сказал, я бы не сказал, потому что пока нет никаких даже горизонтов для того, чтобы появился какой-то новый документ", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, считает ли российская сторона, что новый улучшенный договор был бы предпочтительнее, чем действующий сейчас.

"Здесь главное — это понять, возможен он или невозможен. А вот так вот сначала отказываться от документа, а потом уже говорить о гипотетически эфемерной возможности заключения нового — это весьма опасная позиция", — добавил он.

"Давайте дождемся обсуждения у президента", — отметил Песков, отвечая на просьбу прокомментировать, какие узкие места есть у документа.